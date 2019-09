Regionalliga West : Volleyballerinnen starten mit viel Elan

Langenfeld Die Frauen der SG Langenfeld lieferten beim 3:0 gegen Paderborn eine überzeugende Leistung ab.

Der Spieltag begann für die Gäste aus Paderborn sehr unglücklich, denn sie standen im Stau und kamen erst kurz vor dem vorgesehenen Beginn der Partie in Langenfeld an. Natürlich kam die SGL dem SC entgegen – und die Teams legten 30 Minuten später los. Dann hatten allerdings auch die Gastgeberinnen eine schlechte Nachricht zu verkraften. Ihr Talent Alexa Leimbach sollte nach einer hervorragenden Vorbereitung zum Einsatz kommen, erlitt aber während des Aufwärmens eine Schulterverletzung.

Insbesondere die aufmerksame Außen-Angreiferin Lara Dietrich wusste zu überzeugen und in der Annahme sowie in der Abwehr war sie eine starke Stütze. Wernitz: „Lara spielt nie eigenwillig, sondern stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Sie ist eine sehr bedachte Spielerin.“ Mit Dietrich und einem starken Teamgeist soll am Samstag (16 Uhr) beim VV Humann Essen möglichst der nächste Sieg folgen.