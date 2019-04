Fußball : Spannend: Baumberg und der Hömig-Faktor

Sein Freund, der Ball: Mittelfeldspieler Robin Hömig ist in der aktuellen Saison mit 17 Treffern (wieder) der beste Torschütze der Baumberger – obwohl er in diesem Jahr noch keinen einzigen Treffer erzielt hat. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Mittelfeldspieler des Oberligisten erzielte zwei seiner 17 Tore im Oktober beim 2:1 über den nächsten Gegner Meerbusch.

Irgendwie hängt beim Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) wohl doch fast alles mit Robin Hömig zusammen. Vor der Winterpause gab es nur extrem weniger Partien ohne einen Treffer des Mittelfeldmanns, der selbstredend auch im Heimspiel gegen bis dahin unbesiegten Spitzenreiter VfB Homberg seinen Treffer beisteuerte. Mit dem 1:0 brachte er die Baumberger auf den Weg zum 2:1-Erfolg. Was damals keiner ahnte: Das 17. Tor in dieser Saison war bislang Hömigs letztes. Und kein Wunder: Das Team von Trainer Francisco Carrasco kam schleppend aus der Winterpause. Hömig, einer der herausragenden Fußballer in der Oberliga, musste am Ellbogen operiert werden und anschließend eine Pause einlegen. Das Ergebnis: Vier Spiele ohne Hömig, kein Sieg, nur zwei Punkte. Beim mühseligen 3:2 über den Letzten FSV Duisburg stand er wieder auf dem Platz, ehe er erneut pausieren musste (krank). Diesmal sorgten die Baumberger jedoch für eine echte Neuheit, denn sie gewannen ohne Robin Hömig beim 1. FC Kleve trotzdem mit 1:0. Anschließend mussten sie sich mit ihrem ins Team zurückgekehrten besten Torschützen im Heimspiel gegen die SSVg. Velbert trotz einer guten ersten Stunde mit einem 2:2 begnügen. Ob alles zusammen der Aufbruch des Tabellenzweiten in einen vielversprechenden Saison-Endspurt war, dürfte die Aufgabe am Samstag (15 Uhr) beim Fünften TSV Meerbusch zeigen.