Fußball: Baumberg überrascht: Carrasco weg, Yotla da

Monheim Der Oberligist kam im Test gegen Holzheim zu einem 10:2 – mit einem halben Trainerteam und Patrick Jöcks an der Pfeife.

Der Andrang hielt sich in Grenzen und deshalb war an der Sandstraße alles gut überschaubar. Wer nicht unbedingt musste, dürfte sich das Testspiel des Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) gegen den Landesligisten Holzheimer SG sowieso verkniffen haben – bei dunklem Himmel, permantem Regen, Temperaturen im Keller und Windböen. Trotzdem sofort erkennbar: Francisco Carrasco war nicht da – jener Trainer, der erst ein paar Tage zuvor erklärt hatte, dass er doch bei den Sportfreunden weitermacht. Das Aufwärmprogramm leitete der nach einer Verletzung im Aufbautraining stehende Defensiv-Spezialist Patrick Jöcks. Wenig später tauchte Redouan Yotla auf – dessen Abschied von den Sportfreunden kurz vor Weihnachten beschlossene Sache zu sein schien. Jetzt eilte Yotla direkt zur Mannschaft, ehe er sich kurz darauf als (Allein-) Coach betätigte. Die Baumberger bedankten sich mit einem 10:2 (4:0)-Erfolg.

Das Rätsels erster Teil ließ sich relativ einfach lösen, denn Trainer Carrasco ist Mitglied in der Traditions-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf und wurde absprachegemäß fürs terminlich mit dem Test kollidierende Hallenturnier in Velbert abgestellt. Des Rätsels zweiter Teil ist etwas komplizierter, weil Yotlas Bleiben an der Sandstraße in der vergangenen Woche vielleicht alles war – allerdings nicht sicher. Die exakte Tätigkeitsbeschreibung sah ebenfalls unklar aus: Fußball-Obmann? Sportlicher Leiter? Trainer? Keins davon? Alles zusammen? Nun deutet nach einem Treffen mit dem SFB-Vorsitzenden Jürgen Schick immerhin alles auf eine Fortsetzung der Tätigkeit hin. „Wir haben intensiv gesprochen“, sagt Yotla, „es sind viele Dinge auf den Tisch gekommen. Wir wollen als Trainerteam weitermachen.“