Fußball : Baumberg kämpft um die Vizemeisterschaft

Bis zum Umfallen: Die Qualitäten von Louis Klotz (Mitte) dürften für den Fußball-Oberligisten SF Baumberg im letzten Viertel der Saison eine Menge wert sein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Oberligist ist fest entschlossen, den zweiten Platz zu behaupten. Am Sonntag kommt der Ex-Regionalligist SSVg. Velbert.

Von Michael Deutzmann

Der Fußball-Oberligist SF€Baumberg (SFB) bleibt sich in diesem Punkt selbst treu. In der vergangenen Saison war das Team unter der Regie von Chefcoach Salah El Halimi eine Spitzenmannschaft und schien sehr ernsthaft für die Meisterschaft in Frage zu kommen. Dann kam der 31. März – und damit der letzte Tag der Frist für die Abgabe von Unterlagen für die Regionalliga. Welche Überraschung: Baumberg verzichtete. Aktuell ist das Team unter der Federführung von El-Halimi-Nachfolger Francisco Carrasco Tabellenzweiter – zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter VfB Homberg (57 Zähler). Der Dritte 1. FC Bocholt (43) liegt dabei noch deutlicher zurück, gab seine Bewerbung jedoch ab – wie Homberg. Wieder keine Überraschung: Baumberg ließ die Frist verstreichen. Beeindruckt oder gar getroffen zeigt sich Carrasco nicht: „Es war uns von Anfang an klar, dass das kein Thema ist.“ Trotzdem oder gerade deswegen ist er fest entschlossen, mit seinen Spielern das beste mögliche Ergebnis herauszuholen. Das finale Viertel der Saison 2018/2019 beginnt am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) gegen den Ex-Regionalligisten SSVg. Velbert.

Die Sportfreunde fanden zuletzt nach ihrem Holperstart ins neue Jahr auf den Weg zum Erfolg zurück. Obwohl der Zweite besseren Fußball abliefern kann, nahm er sowohl das späte 3:2 gegen das Schlusslicht FSV Duisburg als auch das 1:0 beim 1. FC Kleve gerne mit. Ein Grund für den zähen Auftritt dort: Baumberg, das sich drei Stunden vorher auf den Weg gemacht hatte, traf wegen massiver Verkehrsprobleme erst 30 Minuten vor dem Anpfiff am Ort des Geschehens ein. Anschließend passierten ungewohnte Ballverluste und Fehlpässe. Carrasco: „Vielleicht war der eine oder andere noch in der Kabine. Aber das Spiel hat gezeigt, dass die Jungs an sich glauben.“ Ivan Pusic nutzte dann die Vorarbeit von Jannik Weber zum Treffer des Tages.

Info Zwölf Punkte fehlen zum neuen Vereinsrekord Der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) hat eine realistische Chance, das aus der vergangenen Saison stammende beste Abschneiden der Vereinsgeschichte noch zu übertreffen. Seinerzeit brachten 58 Zähler den vierten Platz in der Abschluss-Tabelle. Die schwache Serie auf der Zielgeraden (sieben Niederlagen in zehn Spielen) verhinderte ein noch erfolgreicheres Resultat. Zurzeit liegt Baumberg mit 47 Punkten auf Rang zwei. Demnach müssten die restlichen neun Spiele noch zwölf Zähler einbringen, um einen neuen internen Rekord aufzustellen. Utopisch dürfte das eher nicht sein.

Die Liste mit dem zur Verfügung stehenden Personal dürfte wieder etwas länger werden, nachdem neben dem zweiten Keeper Tayfun Altin in Kleve nur vier Fußballer auf der Bank saßen: Ali Gülcan und Noel Salau, zwei Nachwuchskräfte, sowie Tim Knetsch und Co-Trainer Hayreddin Maslar. Neben den Dauer-Verletzten Aleksandar Bojkovski und Dominik Oehlers fielen Robin Hömig (krank), Alon Abelski (private Gründe), Roberto Guirino (familiäre Gründe) und Maximilian Nadidai aus (gesperrt). Carrasco weiß, dass er fürs Duell mit dem Siebten aus Velbert einen halbwegs vollzähligen Kader mit einer ordentlichen Leistung braucht: „Uns erwartet eine schwierige Aufgabe. Wir müssen hundert Prozent geben – schon ein paar weniger können gefährlich sein.“ Dass die mit sehr viel höheren Zielen in die Saison gestarteten Gäste auswärts mehr Zähler einsammelten als zu Hause (21/19), dürfte Baumberg zusätzlich warnen.