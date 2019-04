Fußball : Monheim zieht Kopf aus der Schlinge

Monheim Der Oberligist liegt in Nettetal nach der ersten Hälfte mit 0:3 hinten und gleicht in der Nachspielzeit aus – 3:3.

Wenige Tage vor dem großen Pokalspiel im Halbfinale des Niederrheinpokals beim Wuppertaler SV mussten die Fußballer des FC Monheim (FCM) noch einmal in der Oberliga ran – und zeigten beim 3:3 (0:3)-Unentschieden beim SC Union Nettetal zwei Gesichter. „Das war ein ziemlich wildes Spiel. Wir spielen keine gute erste Halbzeit und stehen uns da mit einer hohen Fehlerquote oft selbst im Weg. Aber wenn du am Ende einen 0:3-Rückstand aufholst, dann zeigt das wieder den guten Charakter der Mannschaft. Und das nehmen wir natürlich gerne mit“, sagte Monheims Trainer Dennis Ruess.

Die Monheimer mussten – wie schon zuletzt beim 2:1-Sieg gegen den SC Velbert – erneut ein frühes ein Standard-Gegentor hinnehmen: Zunächst scheiterte der Nettetaler Angreifer mit einem Kopfball noch am Pfosten, doch der Nachschuss landete im Monheimer Tor – 0:1 (6.). Nach einer Viertelstunde musste der FCM bereits den nächsten Nackenschlag hinnehmen, denn nach einem Ballverlust im Aufbau verpasste er den richtigen Moment fürs Eingreifen, sodass sich die Hausherren über die Außenbahn durchspielten und den Ball nach einer scharfen Flanke zum 2:0 verwerteten (14.). „Da guckst du dich natürlich erst einmal verwundert an, denn so etwas kannst du gegen einen Gegner, der diszipliniert steht und vor allem über Konter kommt, natürlich gar nicht gebrauchen“, fand Ruess.