Saison-Endspurt : Handballer lösen Versprechen ein und verkaufen sich anständig

Der Handball-Drittligist SG Langenfeld (SGL) will einen Ausstand mit Würde und er scheint auf dem besten Weg zu sein, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Obwohl seit dem 26:27 gegen den MTV Großenheidorn vor einer Woche feststeht, dass die Mannschaft von Trainer Markus Becker den Weg zurück in die Regionalliga agehen muss, trat sie in der Partie beim TuS Spenge engagiert auf. Klar: Dass der von personellen Problemen geplagte Letzte gewinnen würde, war nicht ernsthaft zu erwarten. Am Ende konnten dann sogar alle Beteiligten mit dem Ergebnis leben – Langenfeld, weil sich die 20:28 (11:13)-Niederlage im erträglichen Rahmen bewegte, und die Hausherren, weil sie ihren dritten Rang untermauerten. „Die Gesamtleistung war wirklich in Ordnung. Wir haben nie aufgegeben“, fand SGL-Coach Markus Becker. TuS-Kollege Heiko Holtmann stimmte zu, denn die Gäste kämpften von der erste Sekunde an um das beste mögliche Ergebnis.