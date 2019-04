3. Liga West : Handballer gehen auf Abschiedstournee

Langenfeld Die SG Langenfeld steht als Absteiger fest, will aber weiter alles geben und auch den TuS Spenge nach Möglichkeit ärgern.

Die Handballer der SG Langenfeld (SGL) haben sicherlich das Schlimmste hinter sich, denn seit dem 26:27 am vergangenen Wochenende im Kellerduell gegen den MTV Großenheidorn steht der Aufsteiger als Wieder-Absteiger fest. Weil sich der Gang zurück in die Regionalliga seit Langem immer stärker angedeutet hatte, saß der Frust bei der Schluss-Sirene nicht mehr besonders tief – selbst bei Trainer Markus Becker nicht, der bis zuletzt alles für eine Wende im Kampf gegen den Abstieg gegeben hatte. Seinen Spielern macht der Coach unter dem Strich auch keinen Vorwurf: „Ich ziehe den Hut davor, wie die Mannschaft immer wieder geschuftet hat. Die Einstellung war immer da.“ Die Abschieds-Tournee mit den letzten vier Spielen beginnt am Samstag (19.15 Uhr) mit der Aufgabe beim Dritten TuS Spenge.

Beide Kontrahenten wissen, wie sich ein Triumph im Deutschen Amateurpokal anfühlt. Langenfeld schaffte das Kunststück im Jahr 2016, während der TuS 2017 und 2018 zweimal hintereinander feiern durfte. Auf dem Weg zum eigenen Erfolg könnten sich der aktuelle Tabellenletzte an den Februar 2016 erinnern – als es im Achtelfinale des Pokals ein 33:30 in Spenge gab, das damals der Oberliga-Westfalen angehörte und erst am Ende der vergangenen Serie in die 3. Liga aufstieg. Anschließend sortierten sich beide Vereine dann in ziemlich verschiedene Handball-Welten ein. Der TuS konnte sich nach oben orientieren, während für die SGL von Anfang an der Klassenerhalt als maximal mögliches Ziel galt.