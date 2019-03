Fussball : Sportfreunde holen sich ersten Sieg des Jahres

Top-Torjäger Robin Hömig traf nicht gegen den FSV, dennoch reichte es zu drei Treffern für die Sportfreunde. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

MONHEIM Gegen Duisburg erkämpfen sich die Baumberger mit einem „dreckigen Sieg“ drei wichtige Punkte und klettern auf den zweiten Platz.

Von Thomas Schmitz

Der zuvor seit vier Spielen sieglose Oberligist Sportfreunde Baumberg (SFB) behielt gegen das Schlusslicht FSV Duisburg dank einer Energieleistung in der Schlussphase mit 3:2 (1:1) die Oberhand. Die Baumberger als zweitstärkste Heimmannschaft der Liga feierten gegen die auswärts sieglosen Gäste den ersten Sieg in diesem Jahr und kletterten mit 44 Zählern wieder auf den zweiten Platz.

Die Duisburger erwiesen sich über weite Strecken als gleichwertiger Gegner, der insbesondere über die Außenbahnen mit seinen schnell vorgetragenen Kontern stets gefährlich war. In der achten Minute verpasste der aufgerückte Jörn Zimmermann nach einer Ecke von Robin Hömig das FSV-Gehäuse um Haaresbreite, bevor der brandgefährliche Duisburger Stürmer Esod Morina das Baumberger Tor knapp verfehlte (10.).

Statistik SF Baumberg⇥3 FSV Duisburg⇥2 SFB: Schwabke, Zimmermann, Jöcks, Bhaskar, Nadidai, Guirino (57. Knetsch), Pusic, Abelski, Daour (57. Weber), Klotz (72. Ilbay), Hömig, Tore: 0:1 (35.) Esad Morina, 1:1 (42.) Roberto Guirino, 1:2 (70.) Esad Morina, 2:2 (79.) Janik Weber, 3:2 (90.) Patrick Jöcks. Zuschauer: 150

In der Folgezeit schlichen sich viele Ungenauigkeiten im Passspiel und im Positionswechsel bei den Hausherren ein, sodass der Gegner in zunehmendem Maße seine Chance witterte. Hinzu kam, dass den Gästen eine Unkonzentriertheit von Zimmermann zum 0:1 verhalf — der agile Maik Kuta eroberte das Spielgerät an der Strafraumgrenze und bediente Morina, der keine Mühe hatte zu vollenden (35.). Sieben Minuten später spielte Hömig das Leder präzise in die Schnittstelle auf Roberto Guirino, der dem zuverlässigen FSV-Keeper Nowoczin keine Abwehrchance ließ — 1:1 (42.).

Wer erwartet hätte, dass sich die Duisburger in Durchgang zwei wie das Kaninchen vor der Schlange versteckten, sah sich getäuscht. In der 54. Minute scheiterte Morina nach einer Rechtsflanke an SFB-Keeper Daniel Schwabke, der eine Minute später reflexartig gegen Morina seine Kameraden vor dem Rückstand bewahrte (55.). Nach zwei Einwechslungen ging ein Ruck durch die Baumberger Truppe, doch die Gäste blieben bei ihren Kontern weiterhin gefährlich. In der 70. Minute erreichte eine scharfe Hereingabe über die linke Seite Morina, der Schwabke aus kurzer Distanz das Nachsehen gab — 1:2.

Danach erhöhten die Hausherren den Druck und schnürten die offenbar kräftemäßig nachlassenden Duisburger in deren eigener Hälfte ein. In der 79. Minute spielte der eingewechselte Ali Can Ilbay geschickt auf den mitgelaufenen und ebenfalls eingewechselten Jannik Weber, der überlegt zum 2:2 egalisierte. In der Schlussminute erreichte eine Ecke von Ilbay den starken Patrick Jöcks, der per Kopf zum viel umjubelten 3:2 vollendete (90.).