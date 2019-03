Handball: SGL: Endlich ein Spiel auf Augenhöhe

LANGENFELD Der vor dem Abstieg stehende Tabellenletzte der Dritten Handball-Liga trifft auf den Vorletzten (Samstag, 19.30 Uhr).

„Das Problem ist, dass die Panther eine Spitzenmannschaft sind und wir nicht“, stellt der Langenfelder Trainer Markus Becker fest. „Leider sind wir von der Breite her nicht gut genug aufgestellt. Der entscheidende Vorteil der Panther war, dass sie in der Schlussphase noch frische Ersatzspieler einwechseln konnten.“ Während sich die Kraftreserven der Langenfelder leerten, wirkten die Gastgeber tatsächlich frischer.

Die Saison bewegt sich auf ihre Zielgeraden zu und bislang hielten sich die Erfolgserlebnisse für die SGL arg in Grenzen. Nach 25 Spielen stehen 21 Niederlagen je zwei Siegen und zwei Unentschieden gegenüber. Mit 6:44 Punkten steht das Team auf dem letzten Platz. Nur der Vorletzte MTV Großenheidorn (8:42 Zähler) hatte ähnlich große Schwierigkeiten. Vor diesem Hintergrund begegnen sich die Teams am Samstag (19.30 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) auf Augenhöhe.

Die Langenfelder lassen sich durch die vergangenen Wochen nicht aus der Fassung bringen, sondern sind weiterhin hochmotiviert. „Wir sehen in Großenheidorn einen direkten Konkurrenten. Indem wir eine solide Deckung und ein Tempospiel bringen, wollen wir das Spiel gewinnen“, erklärt Becker. Im Hinspiel feierte die SGL einen verdienten 40:29-Sieg, weil sie durch eine gute Deckung immer wieder in Ballbesitz kam und ihr zahlreiche Tempogegenstöße gelangen. Nun soll die Leistung am besten wiederholt werden.