Handball: SG Langenfeld steigt offiziell ab

Das war’s endgültig: Maurice Meurer und die SG Langenfeld sind offiziell am Boden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Was sich über mehrere Monate abzeichnete, steht jetzt endgültig fest: Die Handballer der SG Langenfeld (SGL) können den Abstieg aus der dritten Liga in die Nordrheinliga nicht mehr verhindern. Nachdem das Schlusslicht nun auch gegen den Tabellenvorletzten, MTV Großenheidorn, mit 26:27 (18:16) den Kürzeren gezogen hat, ist die Rettung rechnerisch nicht mehr möglich. Vier Spieltage vor dem Saisonende ist der Abstand der Langenfelder (6:46 Punkte) zum TuS Volmetal (Rang 13/15:37), dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, zu groß. „Wir konnten die Situation ja ohnehin realistisch einschätzen“, äußerte SGL-Trainer Markus Becker nach dem Spiel nüchtern. „Nun ist die Angelegenheit entschieden.“

Vor dem Heimspiel gegen Großenheidorn war die Einschätzung des jungen Coaches noch optimistischer im Hinblick auf einen Sieg. So hatten die Langenfelder in der Hinrunde etwa noch einen 40:29-Erfolg gegen den Abstiegskonkurrenten gefeiert. Auch diesmal sollten durch eine solide Deckung und ein ordentliches Tempospiel nach vorne Nadelstiche gesetzt werden. Doch die schlechte Personalsituation der Langenfelder erschwerte dieses Vorhaben erheblich. Die Ausfälle von Maurice Meurer (Erkrankung) und André Boelken (Kreuzbandriss) waren bereits sicher. Allerdings verletzte sich der enorm wichtige André Eich am Donnerstag im Training. Verdacht: Außenbandriss. Kurz vor dem Spiel versuchte es Eich trotzdem noch mal, vergeblich. Es sollte einfach nicht sein.