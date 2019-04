American Football : „Ich trage die Longhorns tief im Herzen“

Viele Jahre rannte und flog Daniel Berg (mit Ball) über die Football-Felder der Republik. Jetzt ist endgültig Schluss. Foto: RP/Ralph Matzerath

Langenfeld Der frühere Runningback des American-Football-Klubs ist nach seinem Karriereende in der Welt unterwegs. Ein Interview.

Dieses Mal ist wirklich Schluss. Schon vor einem Jahr hatte Daniel Berg seine Sportschuhe an den Nagel gehängt, war dem Football-Zweitligisten Langenfeld Longhorns aber noch als Trainer erhalten geblieben und stürzte sich gegen Ende der Saison, als die Personaldecke dünn wurde, sogar noch einmal aktiv mit ins Getümmel. Das wird sich in der kommenden Saison nicht wiederholen, schließlich verabschiedete sich der 31-Jährige mit seiner Verlobten Stephanie im Februar auf eine lange Reise durch Amerika – Zeitpunkt der Rückkehr ungewiss. Wir erreichten Berg in Peru, wo er sich die Zeit nahm, einige Fragen zu beantworten.

Herr Berg, über Jahre hinweg waren Sie als Runningback das Aushängeschild der Langenfeld Longhorns und haben den Verein wie kaum ein anderer Spieler geprägt. Wie fällt nun, da Sie sich gänzlich zurückziehen, die Gesamtbilanz aus nach 17 Jahren Football bei den Longhorns?

Berg Ich hatte ja bereits im letzten Jahr meinen Rückzug angekündigt. Mein Headcoach und guter Freund Michael Hap und ich waren uns aber einig, dass ein harter Abschluss direkt kaum möglich war. Jetzt mit der Auslandsreise kam dann das tatsächliche Ende meiner Zeit bei den „Horns“. Ich habe zu diesem Zeitpunkt so unfassbar viel positives Feedback und tolle Worte erhalten, nicht nur von aktiven und ehemaligen Vereinskameraden, sondern auch von Spielern und Coaches aus halb Footballdeutschland. Das hat mir gezeigt, dass meine Loyalität und mein Einsatz wertgeschätzt wurden und dass ich eine unglaubliche Zeit der Horns intensiv mitgestaltet habe. Ich kann mit einem ganz dicken Lächeln zurückblicken und mir selbst sagen: „Mission erfüllt.“

An welchen Moment in ihrer Laufbahn denken Sie am liebsten zurück?

Daniel Berg und seine Verlobte Stephanie haben auf ihrer Reise um die Welt eine Menge Spaß, wie dieses Foto dokumentiert. Foto: RP/Daniel Berg

Berg Ein Moment von 17 Jahren Longhorns Football? Gar nicht möglich. Da gibt es zu viele und zu unterschiedliche. Das fängt schon in der Jugend an, als wir mit einem kleinen Haufen verrückter Jungs, die bei fast jedem Spiel als Außenseiter galten, auf einmal in die 1. Jugendbundesliga aufgestiegen sind. Persönlich natürlich auch die Benennung zum Nationalspieler und später die Auszeichnung als wertvollster Spieler des Turniers bei der Jugend-EM in Stockholm 2006. Aber auch mit den Seniors der Longhorns unser Sieg bei unserem damaligen Lieblingsgegner Düsseldorf Panther, als wir bis 0,8 Sekunden vor Schluss noch zurücklagen, Thomas „Dante“ Jung uns mit seinem Touchdown noch den Sieg bescherte und die mehr als 1000 gegnerischen Fans auf einmal ganz leise wurden – das werde ich nie vergessen. Letztendlich aber auch der Moment am Ende der Saison 2016, als wir nach der Neugründung endlich wieder zurück in der 2. Bundesliga angekommen waren. Es war ein tolles Gefühl, diesen Weg so grundlegend begleitet zu haben.

Welche sportliche Erinnerung würden Sie gerne aus Ihrem Gedächtnis tilgen?

Berg Ein Spiel, ziemlich am Anfang meiner Seniors-Karriere, bei den Berlin Rebels. Das war mein persönlich schlechtestes Spiel meiner Karriere. Ich hatte einen rabenschwarzen Tag, hab mehr als vier Mal den Ball durch Fumbles verloren. Ich wollte einfach nur im Boden versinken. Das schlimmste aber war der Tag, als wir als Team von der Insolvenz des alten Vereins erfahren hatten. Wir wollten in dem Jahr ganz oben in der GFL2 mitspielen und auf einmal hieß es: „Es gibt kein GFL2-Team mehr“. Das war ein riesiger Schock. Im Nachhinein bin ich aber sehr stolz darauf, dass ich noch am selben Abend zum Training unserer damaligen zweiten Mannschaft dazugestoßen bin und gesagt habe: „Ok, dann seid ihr jetzt mein neues Team.“ Ich glaube, das hat den ein oder anderen inspiriert und wir konnten so eine tolle Longhorns-Geschichte schreiben: Den Wiederaufstieg in die GFL2.

Gibt es Weggefährten, die Ihnen besonders in Erinnerung bleiben werden?

Berg Ich könnte hier zig Namen insbesondere meiner Offensive Liner und Fullbacks nennen, die sich für mich aufgeopfert haben um mir den Weg frei zu machen. Natürlich auch Olaf Fries, mit dem ich nicht nur bei den Horns in der Jugend und Seniors gemeinsam für viele Punkte gesorgt habe, sondern wir auch einige gemeinsame Jahre bei der Nationalmannschaft hatten und privat lange wie Brüder waren. Besonders sind aber auch drei meiner Head Coaches, die mich sehr geprägt haben: Maik Rudolph, mein erster Coach beim Flagfootball, der mich bei meinem zweiten Training zu den Running Backs geschickt hat und damit einen besonderen Weg für mich geebnet hat. Mario Corosidis, der mich in der Jugend zu einem richtigen Footballer gemacht und mir später bei den Seniors als Fullback den Weg freigeblockt hat. Und natürlich Michael Hap, der mich schon seit der Jugend auf und neben dem Spielfeld unfassbar geprägt und in jeder einzelnen Sekunde immer an mich geglaubt und mir vertraut hat. Und für mich irgendetwas zwischen bester Freund, Mentor, Ersatzpapa und manchmal sogar Therapeut war und immer noch ist. Mit allen dreien bin ich immer noch sehr gut befreundet und sehr dankbar, dass sie einen Teil meines Lebens derart begleitet und geprägt haben.

Was ist für die Longhorns in dieser Saison möglich?

Berg Bis Ende Januar habe ich die Jungs als Coach ja noch begleitet und das Wintertraining gerade in Sachen Athletik unterstützt. Ich habe viele Jungs gesehen, die sehr hart gearbeitet haben und ich bin mir sicher, dass sich dies auch auszahlen wird. Zudem schaue ich mir auch noch hier aus Südamerika manchmal die Trainingsvideos an und glaube, dass die Jungs noch besser drauf sind als letztes Jahr zu der Zeit. Zu dem ist es nun das dritte Jahr in der GFL2 und die Jungs haben sich wieder an das Tempo und die Härte dort gewöhnt. Ich kann nicht sagen, wie stark die Gegner sind, aber ich weiß, dass unsere Jungs rocken werden. Ich hoffe, das ein oder andere Spiel im Livestream verfolgen zu können.

Wie sind die Longhorns langfristig aufgestellt und wo kann die Reise noch hingehen?

Berg Ich glaube, in der ersten Bundesliga würde die Luft sehr dünn werden und bin persönlich daher davon überzeugt, dass die Horns sich auf die Spitze der GFL2 konzentrieren sollten. Gleichzeit gibt es in Sachen Marketing, Werbung und Präsenz in Langenfeld immer einiges zu tun. Auch die Jugendteams wieder in die Spitzenligen zu bekommen und damit den Nachwuchs zu sichern, ist eine große und wichtige Aufgabe. Aber ich bekomme mit, dass sich im Hintergrund zur Zeit wieder sehr viel tut und bin überzeugt, dass die Horns weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Ich werde alles im Auge behalten.

Wie ist Ihr persönlicher Plan für die nächsten Jahre? Wird es so ganz ohne Football klappen?