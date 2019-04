Fußball : FC Monheim freut sich auf die Kür

Mit viel Gefühl: Denis Labusga und die Monheimer Oberliga-Fußballer fühlen sich gerade pudelwohl in ihrer komfortablen Situation. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Oberligist nimmt auch die Aufgabe in Nettetal ernst. Anschließend folgen dann drei Top-Spiele.

Beim FC Monheim (FCM) werfen derzeit große Ereignisse ihre Schatten voraus, denn in nicht einmal einer Woche steht für den Fußball-Oberligisten das womöglich spektakulärste Spiel der über 100-jährigen Vereinsgeschichte auf dem Plan. Im Halbfinale des Niederrheinpokals trifft das Team von Trainer Dennis Ruess auf den derzeit in der Regionalliga beheimateten Traditionsverein Wuppertaler SV. Und obwohl die Monheimer überall als Heimmanschaft auftauchen, wird die Partie am kommenden Mittwochabend um 19.30 Uhr im Wuppertaler Stadion am Zoo angepfiffen werden. Grund: Für den FCM waren im heimischen Rheinstadion geforderte Sicherheitsvorkehrungen nicht zu realisieren und die Verantwortlichen sahen sich dazu gezwungen, das Heimrecht abzugeben.

Pünktlich vor dieser ganz besonderen Partie konnten die Monheimer in der Meisterschaft ihre Hausaufgaben erledigen. Von Beginn der Saison an hatte Trainer Ruess als oberstes Ziel die Marke von 40 Punkten ausgegeben, die nach allgemeinem Dafürhalten für den Klassenerhalt ausreichen sollten. Am vergangenen Sonntag übersprang der FCM diese Hürde durch ein hart erkämpftes 2:1 gegen den SC Velbert und er darf sich nun nach erfüllter Pflicht der Kür widmen. „Viele haben uns gesagt, dass das zweite Jahr das schwierigste sein wird und das war ja nicht unrealistisch. In unserer ersten Oberliga-Saison haben wir diese wahnsinnige Aufstiegseuphorie mitgenommen und wir hatten zu Beginn als Neuling noch den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Dass wir die 40 Punkte jetzt erneut so früh erreicht haben, ist schon gut. Und dafür dürfen wir uns jetzt für den Moment auf die Schultern klopfen“, findet Ruess.

Fußball FCM ist in der Rückrunde besser als Homberg Wie gut der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) zurzeit unterwegs ist, belegt ein Vergleich zwischen den Tabellen für die Vorrunde und die bisher gespielten acht Partien der Rückrunde. Nach Teil eins der Saison lag der FCM mit 24 Punkten auf Rang neun und immerhin 17 Zähler hinter dem Spitzenreiter VfB Homberg (41). In der Rückrunden-Tabelle ist das Team von Trainer Dennis Ruess dagegen mit 17 Punkten Zweiter und ganz vorne liegt Ratingen 04/19 (19). Homberg (16) folgt auf Rang drei, hat allerdings auch erst sieben Spiele absolviert.

Vom Gaspedal will er allerdings keineswegs gehen. Erstens: Nach dem Niederrheinpokal-Halbfinale folgen kurz darauf die attraktiven Meisterschaftsspiele gegen Tabellenführer VfB Homberg und den Lokalrivalen Baumberg. Außerdem wollen die Monheimer die restliche Zeit schon dafür nutzen, um sich für die kommende Saison zu wappnen. Dabei geht es diesmal weniger um Personalien, denn nach dem größeren Umbruch vor der aktuellen Spielzeit wollen die Verantwortlichen den Kader im Sommer lediglich punktuell anpassen.

In erster Linie sollen sich die aktuellen Akteure, die dann in der nächsten Saison den Kern der Mannschaft bilden werden, gewisse taktische Grundlagen und Abläufe aneignen, auf denen Ruess in der Sommervorbereitung aufbauen will. „Die 40 Punkte geben uns jetzt natürlich eine gute Sicherheit und vielleicht eine gewisse Lockerheit. Aber wir müssen aufpassen, dass unsere Einstellung für die restlichen Spiele nicht läppisch wird“, betont Ruess. Als nächstes Etappenziel hat er ausgegeben, die Ausbeute von 50 Zählern aus dem Vorjahr zu toppen.