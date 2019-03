Handball: Langenfelder hoffen auf  Handball-Wunder

Langenfeld Mit einem Überraschungssieg gegen die HSG Bergische Panther wäre der Klassenerhalt noch möglich.

Für die SG Langenfeld ist die Saison bereits sechs Spieltage vor dem Ende der Drittliga-Saison sportlich fast gelaufen: Der Abstieg in die Regionalliga ist nur noch durch ein Handball-Wunder zu verhindern. Heute (20 Uhr) treffen die Langenfelder beim Derby auf die HSG Bergische Panther, die mit 31:17 Punkten auf dem sechsten Platz steheb.

Dass es die SGL, die mit einer ernüchternden 6:42-Punkteausbeute Vorletzter ist, mit Kalibern aus der oberen Tabellenhälfte aufnehmen kann, hat die Mannschaft von Trainer Markus Becker bei der äußerst bitteren 27:28-Heimniederlage in letzter Sekunde gegen den Achten Northeimer HC (28:20) vergangenes Wochenende schon unter Beweis gestellt. „Wir freuen uns riesig auf das Spiel. Das ist natürlich ein Derby mit vielen Emotionen. Beide Klubs liegen gefühlt zwei Kilometer auseinander“, sagt Trainer Becker. „Für mich ist es ein Spiel, was ich vorbereite wie immer. Für die Spieler hingegen ist es das Spiel schlechthin. Es wird ein körper- und kampfbetontes Spiel.“

Dass die Lage im Tabellenkeller für die SGL so gut wie aussichtslos geworden ist, liegt nicht nur an der Niederlage gegen Northeim und der mageren Punkteausbeute. Der bisherige Drittletzte, Team Handball Lippe II, sorgte vergangenes Wochenende gleichzeitig mit seinem 32:27 über den Tabellenzweiten, SG Schalksmühle-Halver, für eine Überraschung und kletterte mit 14:34 Punkten auf den zwölften Platz. Neuer Viertletzter, auf Rang 13, ist der TuS Volmetal, der sich mit 13:35 Punkte – sieben mehr als der Vorletzte aus Langenfeld, dem bisher „nur“ sechs Zähler fehlten — gerettet hätte. Volmetal hat zusätzlich, bei Gleichstand am Ende, den direkten Vergleich gewonnen, aufgrund des 32:25-Sieges gegen die SGL im Hinspiel.