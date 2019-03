Fussball: Monheim feiert klaren Auswärtssieg

Monheim Der Fußball-Oberligist gewinnt in Speldorf 4:1 – und das noch zu niedrig.

Trotz eine Fülle an vergebenen Hochkarätern zeigte sich Dennis Ruess nach dem Abpfiff beim VfB Speldorf zufrieden. „Es war für uns wichtig, dass wir das Spiel souverän über die Bühne gebracht haben. Die ganze Woche haben wir darauf hingearbeitet“, sagte der Trainer des 1. FC Monheim: „Wir haben insgesamt viel zu viele Chancen liegengelassen.“ Der Fußball-Oberligist feierte beim 4:1 (3:1) einen in der Höhe verdienten Auswärtssieg. Durch den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen festigten die Monheimer mit 38 Punkten den sechsten Platz.

Die Gäste kamen sehr gut in die Partie. Nach einem Diagonalball von Tobias Lippold erzielte Mark Schiffer (7.) den Führungstreffer. Nur drei Minuten später mussten die Monheimer nach einer Unaufmerksamkeit nach einem langen Einwurf den Ausgleich durch Michael-Detlef Andres (10.) hinnehmen, der im Nachschuss erfolgreich war, nachdem FC-Schlussmann Johannes Kultscher zuvor noch parieren konnte. Die Gäste waren davon unbeeindruckt und mit einer Menge Freude am Offensivfußball. An der Grundlinie der Hausherren blieb Noah Salau (15.) hartnäckig, erkämpfte sich den Ball, den der Speldorfer Verteidiger ins aus abschirmen wollte, zog in den Sechzehner hinein, ließ noch einen Gegenspieler stehen und schob das Leder humorlos ins Eck.