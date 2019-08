Oberliga : Dennis Ordelheide: Das Herz hängt am Fußball

Monheim Der neue Stürmer des FC Monheim will Erzieher werden. Sein Traum ist es, irgendwann Sport und Beruf zu verknüpfen.

Bei Ordelheides jüngstem Wechsel vom Oberligisten SC Düsseldorf-West zum Klassenkonkurrenten FC Monheim (FCM) dürfte der Einfluss des Seniors hingegen eine eher kleinere Rolle gespielt haben. Vielmehr überzeugte Ordelheide diesmal das Gesamtpaket im Rheinstadion, das für Oberliga-Spieler fast professionelle Bedingungen bereithält. Das fängt an bei den schicken Umkleidekabinen an und geht bis zum Wäschedienst für die Trainingssachen: Hier bewegt sich der FCM auf einem ziemlich hohen Niveau. „Im West waren die Umstände auch schon gut, aber hier ist es noch einmal ein Schritt nach vorn“, findet der Offensivmann. Die Monheimer sollen sich eben voll und ganz auf das Fußballspielen konzentrieren können. „Da wird einem dann einiges abverlangt, das hat man in der bisherigen Vorbereitung schon gesehen. Aber dafür wird einem vom Verein eben auch einiges gegeben“, sagt Dennis Ordelheide.

Klar: Trainer Dennis Ruess ist voll von seinem Stürmer Dennis Ordelheide überzeugt . „Von der ersten Sekunde an hatten wir das Gefühl, dass der Junge für die Aufgabe brenn t und sich in einem neuen Umfeld noch einmal beweisen will. Wir bekommen einen absoluten Mentalitätsspieler hinzu, der extrem physisch agiert“, sagte der Trainer des FC Monheim (FCM), nachdem die Verpflichtung damals gerade unter Dach und Fach war. Nach einer intensiven Vorbereitung wartet am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit dem Meisterschaftsstart beim VfB Hilden direkt eine echte Bewährungsprobe auf die Monheimer.

In der C-Jugend folge Ordelheide seinem Vater zum TSV Eller 04, wo er später den Sprung in die Seniorenmannschaft schaffte und in der Bezirksliga prompt Stammspieler wurde. Nach einem kurzen Studienaufenthalt in Erfurt gelang ihm in seinem zweiten Herrenjahr der Durchbruch: In 18 Rückrundenspielen erzielte Ordelheide 16 Treffer. Damit löste er das Ticket für den SC Düsseldorf-West, der gerade frisch in die Oberliga aufgestiegen war. „Dass West den Aufstieg schaffen würde, war damals gar nicht geplant. Aber es war ein echter Glücksfall, dass ich dort direkt ins kalte Wasser geschmissen wurde. Es war ein ganz anderes Niveau und ich konnte mich dort gut entwickeln“, erklärt Ordelheide.