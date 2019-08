Fußball : FC Monheim zieht locker in die nächste Runde ein

Monheim Der Oberligist hatte beim Bezirksligisten Viktoria Buchholz keine großen Probleme – 4:0.

Der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) scheint für den Start in die Meisterschaft am kommenden Wochenende gut gerüstet zu sein, denn er setzte sich in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Bezirksligisten Viktoria Buchholz standesgemäß mit 4:0 (2:0) durch. „In Summe sind wir zufrieden. Allerdings müssen wir eigentlich konsequenter sein und die Partie früher für uns entscheiden. Am Ende haben wir auch einen gewissen Spannungsabfall gehabt. Das sind zwei Themen, die wir in der Meisterschaft ablegen müssen“, sagte Monheims Trainer Dennis Ruess.