Fußball : Berghausen geht mit Leidenschaft in die neue Saison

Langenfeld Das Selbstvertrauen ist groß und die Saison kann beginnen. Hinter demFußball-Bezirksligisten SSV Berghausen liegt schließlich eine überzeugende Vorbereitung, in der er alle sieben Testspiele für sich entschied.

Durch Mittelfeldmann Yannick Krohn und Angreifer Mario Stoffels vom Ligarivalen VfL Benrath agiert der SSV in der Offensive noch druckvoller. Nach schwierigen Monaten in Benrath strotzt Stoffels vor Tatendrang und er betrieb in den Tests mit seinen Toren reichlich Eigenwerbung. „Wir haben viel mehr Optionen und der Konkurrenzkampf ist deutlich größer“, meint Michaelis, der auch auf den vom FC Monheim II gekommenen Stürmer Justin Niedworok große Stücke hält.

Während die Offensive bereits sehr gut auftritt, zeigt die Abwehr in der Rückwärtsbewegung noch einige Defizite – damit ist sie anfällig für Konter. Trotzdem will der SSV sein erstes Meisterschaftsspiel am Sonntag (15.15 Uhr, Baumberger Straße) gegen den VfB Hilden II gewinnen. „Hilden hat eine junge und gut ausgebildete Mannschaft, aber mit unserer kompletten Leidenschaft können wir den Gegner schlagen“, hofft Michaelis. Die Berghausener setzen sich nicht unter Druck, aber am Ende soll doch mehr als Platz sechs aus der Vorsaison herausspringen.