Fußball : Baumberger zerlegen „Angstgegner“ nach allen Regeln der Kunst – 9:0

Monheim Der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) hatte großen Respekt vor dem VfB Speldorf – aus einem gut nachvollziehbaren Grund. In der Meisterschaft 2018/2019 musste der spätere Vizemeister zwei seiner nur fünf Saison-Niederlagen gegen den Absteiger hinnehmen.

Nach den 0:2 im Heimspiel gab es in der Rückrunde am vorletzten Spieltag beim VfB ein 2:4. Deshalb warnte Trainer-Rückkehrer Salah El Halimi (nach Fußball-Pause) auch intensiv davor, den Landesligisten für die erste Runde des Niederrheinpokals auf die leichte Schulter zu nehmen: „Das ist ein ganz gefährliches Los.“ Dass sich drr SFB-Coach mit dieser Einschätzung gründlich irrte, dürfte er locker verschmerzen könnte. Baumberg schaffte mit einem 9:0 (4:0) in Mülheim über extrem defensiv eingestellte Hausherren sehr souverän den Einzug in die zweite Runde. „Wir sind mit der richtigen Einstellung in die Partie gegangen. Die Jungs haben das insgesamt gut gemacht.“ Als Belohnung gab es für Montag trainingsfrei.