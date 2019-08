Fußball : Baumberg II will „nur“ Klasse halten

Monheim Bereits vor mehreren Monaten entstand die Baustelle auf der Trainer-Position des Fußball-Bezirksligisten SF Baumberg II (SFB). Seit Daniel Haak seinen Abschied aus privaten Gründen verkündet hat, sucht Spielertrainer Sven Steinfort nach einem Nachfolger für Haak.

Zum Saison-Auftakt treten die Sportfreunde am Sonntag (15 Uhr) beim VfL Benrath an, dessen Trainer Botan Melik mit einem fast komplett umgebauten Kader am Start ist. „Wir können Benrath in seiner aktuellen Zusammenstellung nicht genau einschätzen. Sicher ist, dass wir uns auf Augenhöhe sehen und dass wir uns nicht verstecken werden“, betont der Spielertrainer. Auch in der kommenden Saison geht es für Baumberg nur um den Klassenerhalt.