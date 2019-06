Fußball : Monheim holt vier Neue – und sucht weiter

Info

Die vergangene Saison war für den FC Monheim (FCM) in ein paar Punkten bemerkenswert – weil er sich fast überall steigern konnte. In der Serie direkt nach dem Aufstieg in die Oberliga sprang mit 50 Punkten der elfte Tabellenplatz heraus, während es jetzt im zweiten Jahr mir 55 Zählern der vierte Rang wurde – erstaunlicherweise bei kaum verändertem Torverhältnis (64:58/66:57). Für die Entwicklung der Mannschaft spricht auch, dass sie diesmal in der Rückrunde sogar zulegen konnte. In der Premierensaison gab es nach 30 Punkten aus der Hinrunde nur noch 20 in der Rückrunde. Diesmal wurden aus den 24 der ersten Serie immerhin 31 in der zweiten. Stabil ist die Zahl der Zuschauer im Rheinstadion: Sowohl 2017/2018 als auch 2018/2019 wollten jeweils rund 300 Fußball-Freunde die Heimspiele des FCM sehen.