Radsport : Zwei Langenfelder besiegen die Alpen

Info

Der RSC Langenfeld wurde im Jahr 1987 gegründet und er verfügt über ein sehr harmonisches Vereinsklima. An jedem ersten Freitag im Monat treffen sich die Mitglieder ab 19 Uhr zu einem Klubabend (Bistro Sports Life am Hallenbad/Zum Stadion 72, Langenfeld), an dem auch externe Fahrer teilnehmen können. „Wir bringen viel Leidenschaft mit, um unseren Sport voranzutreiben“, betont der Vorsitzende Heinz Grundnik, „jeder kann unserem Klub beitreten und von den vielen Aktionen profitieren.“