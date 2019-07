Fußball : Baumberger machen klare Fortschritte

Haben nichts verlernt: Louis Klotz (links) und Robin Hömig (rechts) machten im Endspiel gegen Meerbusch durch ihre Treffer zum 1:0 und 2:0 den Weg frei für die Sportfreunde Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Oberligist gewann Unterbacher Turnier-Finale mit 3:1 gegen den Klassenkonkurrenten TSV Meerbusch.

Die Entwicklung zeigt nach oben. Obwohl die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) in der zweiten Woche ihrer Vorbereitung sehr viel an Kraft und Kondition gearbeitet hatten, zeigten sie sich in einer guten Verfassung – und gewannen den „1. Thedenscup“ des SC Unterrath. In ihrem 45 Minuten langen Halbfinale setzten sich die Sportfreunde gegen den Gastgeber aus der Kreisliga A standesgemäß mit 5:0 durch, bevor sie das Endspiel gegen den Oberliga-Kontrahenten TSV Meerbusch mit 3:1 für sich entschieden.

Unterrath stand sehr tief in der eigenen Hälfte, doch die überlegenen Sportfreunde bewahrten die Ruhe. Die Gäste waren ballsicher und spielten immer wieder mit Tempo in die Spitze, sodass der SC phasenweise überfordert wirkte. „Meine Jungs haben so gespielt wie gegen ein Team aus der Oberliga“, lobte SFB-Coach Salah El Halimi, dessen Akteure ständig in Bewegung und kaum zu kontrollieren waren.

Info Über Bergisch Gladbach zur Endstation Amern Der Fußball-Oberligist SF Baumberg absolviert in der Vorbereitung noch vier weitere Tests. Am nächsten Samstag (15 Uhr, Sandstraße) trifft Baumberg auf den Regionalligisten Bergisch Gladbach. Später geht es gegen den Landesligisten SC Kapellen/Erft (24. Juli, 19.30 Uhr), den Oberligisten BW Friesdorf (28. Juli, 15 Uhr) und den Landesligisten VSF Amern (30. Juli, 19.30 Uhr).

Insbesondere der vom Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln gekommene Neuzugang Takuma Misumi schob sich in den Vordergrund. Nach der flachen Hereingabe von Ali Daour erzielte Misumi die 1:0-Führung (12.), bevor er eine Flanke von Daour per Kopfball zum 2:0 (18.) verwertete. Anschließend wurde Daour im Strafraum gefoult – und Alon Abelski verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 3:0 (22.). Nach einem Doppelpass mit dem aus den A-Junioren ausgerückten Tim Scharpel erhöhte Daour auf 4:0 (31.), ehe ihm auch noch der 5:0-Endstand gelang (43.).

Gegen Meerbusch (im Halbfinale 3:0 gegen den Landesligisten SC SW Düsseldorf 06) setzte El Halimi eine komplett veränderte Elf ein – um Kräfte zu sparen. Die Sportfreunde starteten trotzdem mit viel Druck und der TSV bekam einige Probleme. Nach der Ball-Eroberung von Serkan Er leitete Melva Luzalunga das Spielgerät auf Robin Hömig weiter – 1:0 (7.). Kurz darauf versenkte Louis Klotz den Ball zum 2:0 (11.) im langen Eck. Etwas später bediente Klotz Luzalunga, der daraus die 3:0-Führung machte (27.).

Mit einer leichten Verletzung am Oberschenkel verließ Patrick Jöcks in der Schlussphase den Platz, sodass die Sportfreunde für ein paar Minuten in Unterzahl über die Runden kommen mussten. Weil Meerbusch einmal schnell den Ball eroberte, fiel auch das 3:1 (44.). „Es ist nicht wichtig, aber trotzdem schön, dass wir dieses toll organisierte Turnier gewonnen haben. Dabei haben alle Spielpraxis bekommen, sodass wir die Belastung gut verteilt haben“, erklärte El Halimi.

Neben Scharpel machten vor allem die Neuen Dominik Cikac und Luzalunga (beide aus der U 19 von Fortuna Düsseldorf gekommen) einen starken Eindruck. „Man kann eine gute Entwicklung erkennen“, betonte El Halimi, „die Jungs haben insgesamt die Vorgaben besser umgesetzt als vor einer Woche. Es ist gut, dass sie ihre neuen Mannschaftskollegen und unsere Spielphilosophie kennengelernt haben.“