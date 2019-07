Tennis : Blau-Weiß beendet Saison mit Frust und Freude

Monheim Für die beiden klassenhöchsten Mannschaften des Tennis-Clubs Blau-Weiß Monheim ist die Saison vorbei – und die Bilanz fällt gemischt aus. Die ersten Damen 65 beendeten die Medenspiele 2019 in der 2. Verbandsliga mit 3:5 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, hätten aber besser abschneiden können.

Die ebenfalls in der 2. Verbandsliga (andere Gruppe) angesiedelten zweiten Damen 65 beendete die Saison mit Kapitänin Rosemarie van Walsem ohne Glück und ohne Sieg mit 1:7 Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Den einzigen Punkt holte Blau-Weiß, das in einigen Begegnungen Pech hatte und erst über den Match-Tiebreak den Kürzeren zog, am letzten Spieltag beim 3:3 gegen den TC Mehrhoog. Außerdem mussten die Monheimerinnen teilweise auf zwei wichtige Spielerinnen verzichten (Krankheit, Verletzung), sodass am Ende kein besseres Resultat möglich war.