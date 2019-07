Leichtathletik : Kreismeister: SGL-Talente gewinnen Hürden-Gold

Langenfeld Neben Gold für Emilia Rasch und Fabian Behrendt gab es noch einmal Silber und zweimal Bronze.

Glänzende Ergebnisse brachten die Nachwuchs-Leichtathlen der SG Langenfeld (SGL) von den Bergischen Kreismeisterschaften der Altersklassen U 12 und U14 aus Remscheid mit. In der Bilanz standen am Ende nicht nur viele sehr gute Platzierungen, sondern auch zwei Titel. Kreismeisterin wurde zunächst Emilia Rasch (W 11/Jahrgang 2008), die das Rennen über 50 Meter Hürden von Beginn an bestimmte und mit 9,52 Sekunden knapp vor Mara Lietz (TV Ratingen/9,55) über die Ziellinie rannte. Im Hochsprung-Wettbewerb steigerte sich Emilia mit jedem Versuch, sodass sie am Ende auch die starken 1,29 Meter überqueren konnte und damit die Vizemeisterschaft holte. Ein Beleg für Kampfgeist: Die 1,23 Meter und 1,26 Meter schaffte die Langenfelderin jeweils im dritten Versuch. Nur Anna Mebus (TSV Bayer Leverkusen/1,35 Meter) war an diesem Tag besser.