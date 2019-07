Handball : A-Jugend steigt in die Oberliga auf

Foto: SGL

Langenfeld Die Handball-A-Jugend der SG Langenfeld (SGL) ist am Ziel, denn in der Qualifikation zur Oberliga erntete sie den Lohn für den hohen Aufwand in den vergangenen Monaten und Jahren (einige Spieler kennen sich bereits seit der F-Jugend).

