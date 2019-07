Handball : Langenfeld liegt voll im Soll

Einer mit einem harten Wurf: Ole Völker, hier noch in Diensten des Bergischen HC II, soll die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld im Rückraum in der kommenden Saison flexibler machen. Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Langenfeld Trainer Markus Becker ist mit Teil eins der Vorbereitung auf die Regionalliga und der Intergration der neuen Spieler zufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Deutzmann

Die vergangene Saison scheint bereits eine halbe Ewigkeit zurückzuliegen und die Handballer der SG Langenfeld (SGL) haben auch nicht mehr vor, sich lange am Abstieg aus der 3. Liga abzuarbeiten. Das Thema ist durch – bis vielleicht eines Tages doch der nächste Angriff zum (Wieder-) Aufstieg auf die Tagesordnung kommt. Derzeit sieht es eher danach aus, dass Langenfeld seine ganze Energie in die nächste Saison in der Regionalliga Nordrhein steckt. In dieser Woche beendete das Team von Trainer Markus Becker die erste Phase der Vorbereitung, auf die ab dem 22. Juli der zweite Teil folgt. Dann bleiben knapp acht Wochen, bis am 14. September um 19.30 Uhr beim TV Aldekerk der Startschuss für die Meisterschaft 2019/2020 fällt.

Becker ist auf der einen Seite mit den Dingen sehr zufrieden – und warnt auf der anderen unablässig vor zu hohen Erwartungen.„Wir wollen eine extrem geschlossene Einheit bilden“, betont der SGL-Coach. Zum ersten Mal in Langenfeld: Jascha Schmidt (Tor/SG Ratingen), Matis Pötsch (TuS 82 Opladen), Sebastian Pagel (LTV Wuppertal), Tim Rahmann (SG Ollheim-Straßfeld), Christian Pagel (Bergischer HC II) und Ole Völker (SG Ratingen). Der 23 Jahre alte Rückraum-Allrounder war für Becker bei der Verpflichtung vor knapp zwei Monaten bereits „das fehlende Puzzlestück, um noch flexibler im Angriff zu agieren“. Insgesamt geht er nach den Eindrücken in Teil eins der Vorbereitung mit dem Schwerpunkt auf Ausdauer und Kondition mehr denn je davon aus, dass die Neuen das Team weiterbringen.

Handball Hinrunden-Spielplan SG Langenfeld (SGL) 14. September, 19.30 Uhr: TV Aldekerk – SGL. 21. September, 18 Uhr: SGL – TuSEM Essen II. 28. September, 18 Uhr: SG Ratingen – SGL. 5. Oktober, 18 Uhr: SGL – BTB Aachen. 12. Oktober, 18 Uhr: SGL – HC Weiden. 3. November, 11 Uhr: Rheinwacht Dinslaken – SGL. 9. November, 18 Uhr: SGL – TuS 82 Opladen. 16. November (Anwurfzeit steht noch nicht fest): TV Rheinbach – SGL. 30. November, 18 Uhr: SGL – TSV Bonn rrh. 7. Dezember, 19.15 Uhr: HG Remscheid – SGL. 14. Dezember, 18 Uhr: HSG Siebengebirge – SGL. 11. Januar 2020 (anwurfzeit steht noch nicht fest): TV Jahn Köln-Wahn – SGL. 18. Januar 2020, 18 Uhr: SGL – TV Korschenbroich. Bis auf Dinslaken sind alle Spiele sonntags.

Vor allem eine Groß-Baustelle konnte die SGL bearbeiten. „Wir haben jetzt sieben Rückraumspieler“, sagt Langenfelds Trainer, der in der vergangenen Serie aufgrund einiger Verletzungen oft improvisieren musste. Demnächst baut er etwa auf drei Spieler, die in der Rückraum-Mitte die Fäden ziehen können. André Eich, mit 31 Jahren der erfahrenste Regisseur, hat Teil eins der Vorbereitung urlaubsbedingt verpasst, absolviert jetzt aber Sonderschichten. André Boelken hat wegen eines Kreuzbandrisses große Teile der vergangenen Saison verpasst, wird aber wohl Anfang August wieder voll einsteigen. Bei Christian Pagel, der ebenfalls einen Kreuzbandriss hinter sich hat, könnte es bis zum Start in die Meisterschaft eine Punktlandung werden.

Mit einer Prognose hält sich Langenfeld lieber zurück. Ein Grund: Das umgebaute und junge Team muss auf dem Feld erst zusammenwachsen. Soll heißen: Es braucht Zeit, bis die Abläufe sitzen und alle Details passen. Becker sieht in der SG Ratingen einen klaren Favoriten auf den Titel und insgesamt etwa sechs Teams, die sich um die vorderen Plätze bewerben. Eins davon soll die SGL sein, auf die ein spannendes Auftakt-Programm wartet.