Fußball : Baumbergs Zweite will wieder „nur“ die Klasse halten

Monheim Wer als Aufsteiger in eine neue Saison startet, lebt häufig von der Euphorie. Wer die zweite Spielzeit nach dem Aufstieg bestreitet, versprüht mitunter deutlich weniger Leidenschaft und hat es noch schwerer.

In der kommenden Serie starten die Baumberger in der Düsseldorfer Bezirksliga-Gruppe, die stark besetzt ist. Steinfort fiebert dem Start, der seinem Team am 11. August die Aufgabe beim VfL Benrath bringt, bereits entgegen: „Wir richten alles in der Vorbereitung darauf aus, dass wir am ersten Spieltag direkt da sind. Unsere Liga ist eine Hausnummer. Im VfB Hilden II, SC Reusrath, Sparta Bilk und Eller 04 könnten gleich vier Teams um den Aufstieg spielen.“