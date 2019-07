Reiten : Die Zutaten: Top-Sport mit Volksfest-Stimmung

Langenfeld Gut Langfort war für vier Tage das Zentrum des Rheinischen Pferdesports und das S-Springen zum Abschluss ein packender Krimi.

Das Fazit fällt positiv aus. „Wir sind top zufrieden mit der Veranstaltung“, betont Kolmann, „meine persönlichen Erwartungen sind sogar übertroffen worden.“ Manchmal herrschte auf Gut Langfort Volksfest-Stimmung. Dass es zum ersten Mal am Eingang keine Kasse gab und der Eintritt frei war, machte sich bezahlt. Beispiel: Der eine oder andere Verpflegungsstand meldete am Sonntag-Nachmittag „ausverkauft“. Der Kurs scheint zu stimmen und die Rheinischen Meisterschaften verstärkt auf dem Weg zu einem Freizeit-Spaß auch für Familien mit Kindern zu sein. In einer Art Manöverkritik geht es nun darum, zügig mit den Überlegungen für 2020 loszulegen. „Nach den Meisterschaften ist vor den Meisterschaften“, findet Kolmann.

Für den spektakulären Höhepunkt der Meisterschaften sorgen die Springreiter, die fast so etwas wie einen tragischen Helden haben: Titelverteidiger Sebastian Adams (RSG Niederrhein). Mit Carlo von Kielslück überwindet er alle Hindernisse in den drei Springen der S-Klasse – auch jene in der dritten Wertungsprüfung, die mit drei Sternen versehen ist. Sein Pech: Aus dem ersten Wertungsspringen schleppt er einen Fehlerpunkt (Zeit) durch das Turnier. Der 35-Jährige scheint da schon zu wissen, dass es genau jener eine Zähler zu viel sein würde: „Ich habe es am Freitag verbockt. Deshalb hatte ich heute mit den Medaillen nichts zu tun.“ In beiden Umläufen der 3. Wertungsprüfung zeigt der gebürtige Haaner Adams noch einmal seine Klasse und fliegt in der schnellsten Zeit über die Hindernisse. Fehlerfrei bleiben allerdings auch Frederik Knorren (RV Würselen), Patrick Sandner (Reiterfreunde Gut Mankartzhof) und Vanessa Borgmann (RFV Jagdfalke Brünen). Ihr gemeinsamer Vorteil: Das Meisterschaftskonto ist makellos und steht bei null Punkten. Also muss der Parcours umgebaut werden und ein Stechen her, um den Rheinischen Meister zu ermitteln. Das Regelwerk will es, dass der Sieger Gold bekommt und die beiden unterlegenen Kontrahenten gemeinsam den zweiten Rang einnehmen.