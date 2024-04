Fußball, Bezirksliga Sportfreunde-Reserve bringt zwei Führungen nicht ins Ziel

Seine Enttäuschung über die gesehenen 90 Minuten hielt sich jedoch stark in Grenzen, denn Baumberg agierte gut, hatte in der ersten Halbzeit viele Balleroberungen in wichtigen Räumen. „Die haben wir uns durch gute Arbeit verdient“, betonte er, „das stand ohnehin über allem: arbeiten.“ Aus einer solch tiefen Eroberung resultierte der erneute Baumberger Führungstreffer. Eine Verlagerung von der linken auf die rechte Seite brachte Roni Ongun in Position, der aus rund fünf Metern verwertete (33.). So gingen die Hausherren mit dem Vorsprung in die Halbzeit.