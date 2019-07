Fußball : Baumberg muss im Pokal aufpassen

Langenfeld/Monheim Es geht nach Speldorf. Der FC Monheim tritt beim Bezirksligisten Buchholz an.

(mid) Die großen Gegner wie MSV Duisburg oder KFC Uerdingen konnten es nicht werden, weil die beiden Drittligisten gemeinsam mit den Regionalligisten und Oberligisten bei der Auslosung zur ersten Runde im Niederrheinpokal in einem Topf untergebracht waren. Gerade deshalb erwischten die SF Baumberg (SFB) zuletzt Vizemeister in der Oberliga, eine vergleichsweise unangenehme Partie. Das Team des neuen/alten Trainers Salah El Halimi muss am 4. August beim Oberliga-Absteiger VfB Speldorf antreten.