Fußball : SFB unterliegt dem Vorletzten Speldorf

MONHEIM Die Sportfreunde dominieren das Oberliga-Duell, verlieren auswärts aber zum dritten Mal in Folge.

Die zweitschwächste Heimelf der Liga ging bereits in der vierten Minute durch ihren Stürmer Fabian Schürings aufgrund eines Abstimmungsfehlers in der Baumberger Deckung mit 1:0 in Führung. Die Gäste drückten danach auf das Tempo und Robin Hömig erzielte in der 18. Minute in gekonnter Manier nach einem präzisen Zuspiel von SFB-Kapitän Ivan Pusic mit seinem 26. Saisontreffer den 1:1-Ausgleichstreffer. In der Folgezeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dessen Verlauf Roberto Guirino (26.), Alon Abelski (42.) und Pusic (65.) die Möglichkeit zur Führung hatten, doch der Schuss ging in der 74. Minute nach hinten los. Nach einer tollen Einzelleistung gegen eine zurückhaltende SFB-Deckung markierte Schürings das 2:1 für die unermüdlichen Gastgeber. Vier Minuten später egalisierten die Baumberger nach einer Ecke von Hömig zum 2:2 – Guirino scheiterte per Kopf am starken Keeper Martin Hauffe, doch Jörn Zimmermann spitzelte das abprallende Spielgerät über die Linie (78.).