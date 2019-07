Tennis : Ein Abstieg und zwei Aufstiege für Grün-Weiß

Langenfeld Für die zweiten Tennis-Damen 40 des TC Grün-Weiß Langenfeld (GWL) hatte die Medenspiel-Saison 2019 kein Happy End. Weil die Mannschaft nur einmal gewann (5:4 gegen den TuS Breitscheid) und auch zum Abschluss mit dem 3:6 gegen die Kettwiger TG eine Niederlage hinnehmen musste, steigt sie als Schlusslicht (1:5 Punkte) aus der 2. Verbandsliga in die Bezirksliga ab.

Erfreulicher lief die Serie für die ersten GWL-Herren 50, die lediglich eine Niederlage verzeichneten – beim 4:5 gegen den TC Ford Wülfrath, der der härteste Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft war. Beide kamen auf 5:1 Punkte, aber Langenfeld lag über die Matchpunkte vorne (41:13/37:17) und sicherte sich den Aufstieg aus der Bezirksklasse A in die Bezirksliga. Das 9:0 am letzten Spieltag gegen den Leichlinger TV war ein passender Saison-Ausklang. Punkte: Thomas Ortegel 6:1, 6:1; Christian Koletzki 6:1, 6:1; Franz Baust 6:1, 6:0; Klaus Lawonn 6:1, 6:3; Jürgen Koszinowsky 6:1, 6:1; Mike Iffert 6:7, 7:6, 10:8 (Match-Tiebreak); Ortegel/Lawonn 6:2, 6:1; Koletzki/Peter Derwort 6:0, 6:0; Steffen Franck/Iffert 6:1, 6.2.

Sogar den Sprung in die 2. Verbandsliga schafften die ersten Langenfelder Herren 55, die in der Bezirksliga in allen fünf Spielen ungeschlagen blieben (5:0 Punkte). Auf dem Weg nach oben holte Grün-Weiß Erfolge über den NBV Velbert (8:1), Fortuna Wuppertal (5:4), den TC BW Monheim (5:4), den WMTV Solingen (9:0) und den TC Ohligs 1914 (8:1). Am Aufstieg beteiligt waren Markus Stein, Achim Jechorek, Franz Baust, Dieter Roeloffs, Jürgen Becker, Norbert Maibücher, Reinhold Hiltscher, Jürgen Koszinowsky, Franz Loschert, Bernd Wiesen und Dirk Kruse.