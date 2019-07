Tennis : BTC bietet Camps für Anfänger und „Profis“

Monheim Der Baumberger Tennis-Club (BTC) und die Tennis-Schule „Train Your Passion“ haben sich wieder zusammengetan, denn in der vierten Woche der Sommer-Schulferien (5. August bis 9. August) gibt es erneut Tennis-Camps für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Das Angebot richtet sich an Spielerinnen/Spieler, die Tennis erst erlernen wollen – und an Aktive, die eine Verbesserung ihrer Fähigkeiten anstreben. Der BTC garantiert ein abwechslungsreiches Training unter der Anleitung professionell ausgebildeter Trainer. Das Kinder- und Jugendcamp steht täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr auf dem Programm (mit einem gemeinsamen Mittagessen), ehe anschließend von 18 Uhr bis 20 Uhr die Erwachsenen an der Reihe sind. Leiter der Camps – eine Kombination aus Leidenschaft, Fitness und Tennis-Training – sind Nicolas Plath und Frank Graesser, der auch sämtliche Infos hat. Kontakt, Mail: Graesser@tennis-typ.de; Telefon: 0170 / 2097902.