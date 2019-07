Fußball : Baumberger ab jetzt ohne Nadidai und mit Serkan Er

Monheim Das 2:4 im Test gegen die U 19 der Fortuna sah Trainer Salah El Halimi gelassen – weil er viel probieren wollte.

Der Mann kennt sich bestens aus an der Sandstraße. Also war dem nach einem Jahr Fußball-Pause zum Oberligisten SF Baumberg (SFB) zurückgekehrten Trainer Salah El Halimi das Risiko klar. Trotzdem beschloss er, sich nicht nur auf das Bewährte zu verlassen, sondern in Tests eine Menge zu probieren – wozu solche Spiele in der Vorbereitung schließlich erfunden wurden. Nach dem 4:1-Aufaktsieg beim Bezirksligisten SC Reusrath ging gegen die U 19 von Fortuna Düsseldorf aus der A-Junioren-Bundesliga prompt einiges schief – 2:4 (1:4). „Wir haben viel experimentiert und Spieler auch auf ungewohnten Positionen eingesetzt“, sagte El Halimi, der das natürlich nicht begeisternde Resultat mit Fassung trug: „Es war sehr lehrreich und wir haben einiges gesehen. In der zweiten Halbzeit war es dann im alten System viel besser.“