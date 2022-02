Rosenmontagszug Monheim : Ukraine-Krieg: CDU fordert Absage der Veranstaltungen

Monheim/Langenfeld Während die Kölner ihren Rosenmontagszug absagen und auch Ministerpräsident Hendrik Wüst dazu rät, sieht Bürgermeister Daniel Zimmermann keinen Grund, das jecke Vergnügen zu streichen.

Die CDU in Monheim hingegen bezieht Stellung. „Die Aggression Russlands richtet sich gegen die gesamte Ukraine. Wir alle verfolgen gebannt und mit Schrecken die Nachrichten und beten für die Bevölkerung. Derweil feiert Monheim Altweiberfastnacht und Karneval.“ Markus Gronauer appelliert deshalb an Bürgermeister und Gromoka: „Die CDU fordert alle Verantwortlichen auf, umgehend auf die aktuellen Ereignisse zu reagieren und alle Feierlichkeiten abzusagen.“ Auch Langenfeldes Bürgermeister Frank Schneider zeigt sich auch besorgt. „Wir erleben eine Völkerrechtsverletzung, die als ein schwarzer Tag für den Frieden und für die Demokratie in Europa auf traurige Weise in die Geschichte eingeht“, schaut er fassungslos auf das Geschehen in der Ukraine.