Ukraine-Krise : Krieg und Karneval – eine Gewissensfrage

Meinung Düsseldorf Krieg und Karneval – geht das zusammen? Und wenn ja, wie? Aus der Sicht unseres Autors ist es möglich und für manche Jecken auch wichtig, trotz des Angriffs auf die Ukraine gemeinsam Karneval zu feiern.

Das Helau und Alaaf bleibt im Hals stecken! Der Konflikt in der Ukraine, durch die Aggression Russlands zum Krieg geworden, nimmt den letzten Rest an unbekümmerter Festfreude, die den Karnevalstagen ansonsten im Rheinland eigen ist. Schnell kommt nun die Frage auf, ob noch sein darf, worauf sich die Jecken so sehr gefreut haben. Das bisschen Karneval, das trotz Corona möglich sein sollte, steht auf der Kippe.