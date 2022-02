Altweiber in Langenfeld : Langenfelds Narren halten sich an Altweiber zurück

Friseurmeisterin Andrea Ferber lässt sich den Spaß an Altweiber nicht nehmen und frisiert verkleidet. Foto: Heuer

Langenfeld Bunte Scharen gut gelaunter Menschen bleiben der Innenstadt fern.

Von Dirk Heuer

Die gutgelaunten, hübsch verkleideten Menschen, die sonst an Altweiber bereits am frühen Mittag über Langenfelds Straßen und Plätze ziehen, sind an diesem Donnerstag nur sehr sporadisch zu sehen.

„Die meisten sind heute morgen um neun Uhr in Richtung S-Bahn gewandert“, erzählt Anja Häuer, Betriebsleiterin vom New Yorker an der Hauptstraße 125 in Langenfeld. „Die werden in Düsseldorf oder Monheim feiern“, vermutet sie. Nicht einmal ein Hauch von närrischem Treiben ist am Mittag im Café zu spüren. Die Langenfelder Jecken machen sich rar – nicht nur dort. Auch in der Innenstadt, die sonst nur so von fröhlichen bunt gewandeten Menschen wimmelt, keine Spur von Karneval. Erst als sich die Sonne ein wenig zeigt, laufen Cowboy, Zauberer und einzelne Narren mit Musik auf dem Bollerwagen durch die Stadt.

Vielmehr aber lassen die Gesprächsfetzen erahnen, dass der Krieg im Osten der Ukraine die Menschen beschäftigt.

Gut besucht ist das Restaurant „Der Ritter“. Man sitzt oder steht, schlürft ein Bierchen oder lässt sich den Mittagstisch schmecken – nur von Karneval ist hier nicht die Rede.