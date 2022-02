Karneval in Monheim : Weniger Jecke als sonst feiern Altweiber

Gromoka-Sitzungspräsident Moritz Peters erklärt als „Brauchtumszonenabschnittsbevollmächtigter“ die JBZ (jeck besetzte Zone). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Bei Regen schunkelten 500 Narren in der Altstadt. Zuvor eroberte Prinzessin Elfie das Rathaus. Der Goldene Schelm der Künstlerin Elke Tenderich-Veit wurde enthüllt.

Ob der Nieselregen, die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus oder der Angriff Rußlands auf die Ukraine am frühen Morgen den Jecken die Lust am Feiern genommen hat, ist schwer einzuschätzen. Anders als in den Vorjahren sind zumindest deutlich weniger Menschen zur Bühne in der Brauchtumszone zwischen Schelmenturm und Rheinbogen gekommen. Es gibt keine langen Warteschlangen bei den Kontrollen (2G+) an den Eingängen, und auch vor der Bühne bleibt es überschaubar. Rund 500 bis 600 Narren sind da, schätzt Bürgermeister Daniel Zimmermann. 2000 hätten sich zur selben Zeit schunkelnd, tanzend und singend in der Brauchtumszone aufhalten dürfen.

Die drei Freundinnen Susanne (50), Carmen (51) aus Langenfeld sowie die Baumbergerin Claudia (54) feiern mit Sekt an Stehtischen vor dem Café „Mit Liebe“. Sie möchten wieder „ein bisschen Spaß haben.“ Ob sie jedoch später noch in die Kneipen gehen, „wissen wir noch nicht.“ Das Trio sagt aber: „Wenn es zu voll wird, ziehen wir uns zurück.“

Der „Goldene Schelm“ wird im Beisein der Künstlerin Elke Tenderich-Veit (re.) und Bürgermeister Daniel Zimmermann (li) enthüllt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Info Der Zutritt wird streng kontrolliert Einlasskontrollen Wer in die Brauchtumszone will, muss geimpft, geboostert und getestet sein. Kneipen sind für Geboosterte mit aktuellem Test geöffnet. Kontrolliert wird am Schelmenturm und den Straßen, die zum Alten Markt führen. An der Kapellenstraße ist kein Zugang.

Während viele Karnevalisten in Winterjacke oder mit Regenschirm feiern, stechen Sabrina und Nora durch ihre knallig blauen Kostüme aus der Masse heraus. Die beiden 32-Jährigen sind als „Na‘vi“ aus dem Film „Avatar“ verkleidet. „Die Vorbereitungen haben heute morgen ziemlich lange gedauert“, bestätigen die Frauen. Sie haben ihre Gesichter aufwendig in verschiedenen Blautönen geschminkt. „Wir haben heute extra einen Corona-Test gemacht, um wild zu feiern“, ergänzt Sabrina.

Claudia, Susanne und Carmen stoßen mit Sekt an. Foto: RP/Petra Czyperek

Mit ihren jeweils dreijährigen Töchtern Käthe und Stella sind die Arbeitskolleginnen Daria (26) und Melanie (44) in die Monheimer Altstadt gekommen. Nach dem Bühnenprogramm wollen sie zu Hause eine kleine Party steigen lassen. Kneipenbesuche seien nicht geplant.

Daria und Melanie haben ihren Nachwuchs dabei. Foto: RP/Petra Czyperek

Dass das einige so sehen, darauf haben sich die Altstadtwirte eingestellt. Weil in den Kneipen neben der Boosterimpfung auch ein Test notwendig ist, haben sie für die Gäste Schirme und Stehtische aufgestellt. Und die sind beispielsweise vor dem „Spielmann“ und im „Biergarten zur Altstadt“ sehr gut belegt.

Sabrina und Nora haben sich für Altweiber in der Monheimer Altstadt aufwendig geschminkt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Zuvor hatte Prinzessin Elfie mit Prinz Jürgen „gewaltfrei“ – wie sie in Anspielung auf den russischen Angriff erklärt – das Rathaus gestürmt. Und Gromoka-Sitzungspräsident Moritz Peters, in NVA-Uniform als Brauchtumszonenabschnittsbevollmächtigter für fünf tolle Tage verkleidet, sprach deutliche Worte: „Uniformen gehören nur in die Hände von Karnevalisten.“ Er unterweist die Monheimer darin, wie sie sich in der neu eingerichteten Brauchtumszone zu verhalten hätten. Die gebe es jetzt, obwohl NRW-Gesundheitsminister Laumann noch im November verkündet habe: „Niemand hat die Absicht, eine Brauchtumszone zu errichten.“ Zur besseren Abgrenzung und Sicherung der jeck besetzten Zone (JBZ) habe das „Zentralkomitee“ der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft den gesamten Bereich mit einem Schutzwall umgeben.

Prinzessin Elfie (vorne) hat den Rathausschlüssel ergattert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Peters zeigt „Genugtuung, dass unsere Zonenkompetenz endlich die Wertschätzung erfährt, die ihr gebührt.“ Und heute wüssten auch die westdeutschen Karnevalisten, wie es sei, wenn man jahrelang Verzicht üben müsse.