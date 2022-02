Verkehr in Monheim : Straßenbaustellen frustrieren Autofahrer

Die Karlheinz-Stockhausen-Straße ist von der Baumberger Chaussee ausgehend gesperrt. Es gibt eine Umleitung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am Samstag wird zwischen 8 und 9 Uhr die Durchfahrt am Kreisverkehr Baumberger Chaussee gesperrt. Für den Ausbau der Kreuzung von Baumberger Chaussee und Am Kielsgraben müssen rund 100 Bäume und Sträucher weichen.

Von Petra Czyperek

Für Auswärtige ist es derzeit ein Graus, ein unbekanntes Ziel in Monheim anzusteuern. Wer weder Ortskenntnisse hat, noch Schleichwege kennt, hat das Nachsehen. Gefühlt kommt täglich eine neue Baustelle dazu. Die Wegeführung scheint sich ebenfalls permanent zu ändern. Und einige Bürger sind wenig begeistert, was da noch kommt.

Ein RP-Leser bemängelt nun, dass die Kreuzung Opladener Straße/Karlheinz-Stockhausen-Straße wegen der Großbaustelle dort gesperrt sei, eine Einfahrt ins Musikantenviertel sei kaum möglich. Und auch die Baumberger Chaussee sei mit Umleitungen und Teilsperrungen selbst für Anwohner sehr unübersichtlich geworden.

Info Baumberger Chaussee: Busse werden umgeleitet Die Busse der Linien 777 und 788 werden am Samstag umgeleitet, weil zwischen 8 und 9 Uhr die Durchfahrt am Kreisverkehr Baumberger Chaussee/Am KIelsgraben gesperrt ist. Die Haltestellen der Linie 777 – „Niederstraße“, „Siemensstraße“ und „Hellweg“ – entfallen. Die Haltestellen der Linie 788 – „Robert-Bosch-Straße“, „Niederstraße“, „Ludwig-Richter-Weg“ und „Finkenweg“ – entfallen ebenfalls.

Andreas Apsel ist Bereichsleiter Bauwesen im Rathaus. Er weiß, dass die Umbau-und Sanierungsarbeiten der Straßen in der ganzen Stadt zu Einschränkungen und teilweise auch Erschwernissen führen. „Die Verwaltung ist jedoch ununterbrochen im Einsatz, um den Verkehr ,am Laufen‘ zu halten“, sagt er. Einschränkungen würden auf ein Mindestmaß reduziert. Seiner Meinung nach ist das „für die großen Straßen erkennbar planvoll gelungen.“ Der Verkehr an und um die Baustellen laufe häufig nicht schlechter ab, als an baustellenfreien Tagen. Beim Autobahnanschluss Monheim (A59) sei sogar eine erkennbare Verbesserung bereits unter Baustellenbedingungen festzustellen, findet er.

Gerade im Berufsverkehr habe es an der Opladener Straße immer wieder lange Staus gegeben. Allein mit einer verbesserten Ampelschaltung habe sich das nicht mehr beherrschen lassen. Der Umbau mit einer entsprechenden Erweiterung sei daher auch ohne die zusätzlichen Besucher der Kultur-Raffinerie K714 notwendig.

Auch Umbauten der Straßen mit viel Verkehr – wie eben die Opladener Straße – fänden „unter nahezu voller Verkehrsbelastung statt“, berichtet Apsel. Die einzelnen Abschnitte ließen sich jedoch nur kleinteilig und unter dauernder Veränderung der Verkehrsführung bewerkstelligen. Das irritiere die Autofahrer und werde als unübersichtlich wahrgenommen. Hinzu sei eine Sturm- und Regenphase gekommen. Schilder wurden umgeweht und Markierungen lösten sich ab. Das werde gerade „wieder bereinigt.“

Anliegende Straßen seien erreichbar, Umleitungen sind ausgeschildert. Dafür müssten aber teilweise längere Strecken gefahren werden. Alle Umleitungen seien – soweit es geht – miteinander koordiniert. Geringfügige Überschneidungen ließen sich jedoch nicht immer verhindern. Die Baustelle an der Opladener Straße/Baumberger Chaussee sei seit Mitte Februar für rund vier Monate eingerichtet. Solange sei die Opladener Straße in beide Richtungen, die Baumberer Chaussee nur Richtung Norden befahrbar. Im Süden wiesen Schilder auf die Umleitung zur A59 und in Richtung Zentrum hin.

Am Samstag 26. Februar, werde zudem zwischen 8 und 9 Uhr die Durchfahrt am Kreisverkehr Baumberger Chaussee gesperrt. Für den Ausbau der Kreuzung von Baumberger Chaussee und Am Kielsgraben müssten rund 100 Bäume und Sträucher weichen, teilt Pia Mahr von der städtischen Pressestelle mit. Der Großteil der Arbeiten könne jedoch während des laufenden Verkehrs erledigt werden und sei für Montag, 28. Februar, geplant.

Grund für die Arbeiten sei der geplante Ausbau der Baumberger Chaussee und der Straße Am Kielsgraben. Die Fahrbahn soll breiter werden und es werde Platz für den Radschnellweg benötigt, der entlang der Baumberger Chaussee verlaufen solle, so Pia Mahr Die Kreuzung bekomme eine Ampel, um den Verkehrsfluss zum Beispiel auch nach Veranstaltungen der Kulturraffinerie K 714 besser gewährleisten zu können. Der Ausbau beginne voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022.

Auch die Kapellenstraße bliebe bis Anfang 2023 voll gesperrt. „Die Umleitung funktioniert seitdem gut“, sagt Fachbereichsleiter Apsel. Voll gesperrt ist auch die Benrather Straße, dort wird ein Kreisverkehr gebaut. Es handele sich hier sowieso um eine Tempo-30-Zone, die nicht zum Abkürzen genutzt werden sollte.