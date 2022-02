Langenfeld gibt Geld für Sport und Kultur : Fonds für arme Familien beschlossen

Langenfeld Ausschussmehrheit stellt 10.000 Euro für Kultur- und Sportbesuch in den Haushalt ein. Auch die Verwaltung ist skeptisch. Ähnliche Zuschussangebote sind in der Vergangenheit nicht genutzt worden.

Aus einem 10.000 Euro-Fonds sollen arme Familien unterstützt werden, um an den kulturellen und sportlichen Aktivitäten im Stadtgebiet teilnehmen zu können. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Soziales und Ordnung in ihrer jüngsten Sitzung gegen die Stimmen von FDP und CDU beschlossen. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nach wie vor im Vereins- und Kulturleben zu spüren“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag von SPD und Grünen. Auch die BGL fordert in einem eigenen Antrag, Familien zu unterstützen, „deren Finanzlage stets so angespannt ist“, dass sie ihre Kinder nicht in Sportvereine schicken können. Die Pandemie habe die Situation sogar noch verschärft. Es gelte, eine schnelle unbürokratische Lösung zu finden.