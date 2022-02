Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten steigt deutlich an

Kreis Mettmann 1396 Menschen sind neu mit dem Coronavirus infiziert. Das lässt den Inzidenzwert wieder steigen. Die Zahl der Krankenhaus-Patienten erhöht sich um ein Viertel.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 7553 Infizierte erfasst, 1140 mehf als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 681 (+72; 112 neu infiziert), in Haan 516 (+89; 97 neu), in Heiligenhaus 365 (+56; 73 neu), in Hilden 814 (+107; 136 neu), in Langenfeld 929 (+179; 206 neu), in Mettmann 670 (+89; 104 neu), in Monheim 640 (+108; 135 neu), in Ratingen 1130 (+214; 248 neu), in Velbert 1353 (+173; 223 neu) und in Wülfrath 455 (+54; 62 neu).