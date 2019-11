Karneval : Monheim: Vom Dieb zum Schelm

Monheim Am elften Elften wird der Schelm geweckt – normalerweise.

Der Auftakt Das Schelmenwecken heute könnte kniffliger werden als sonst. Denn laut Sitzungspräsident Moritz Peters ist der Schelm „nicht in seinem Bett“. Schlafwandelnd? Ausgewandert? Entführt? Eine Antwort gibt’s ganz bestimmt ab 11.11 Uhr am Schelmenturm.

Das Maskottchen Normalerweise springt der Schelm pünktlich, am elften Elften, ins jecke Leben. Dass er so genannt wird, hat mit dem Wahrzeichen der Stadt zu tun: dem aus dem 15. Jahrhundert stammenden Schelmenturm. Der wiederum hieß laut stadtoffizieller Chronik bis Ende des 19. Jahrhunderts meist nur „alter Thurm“ oder „Thorthurm“. Dem Heimatforscher Theodor Prömpeler zufolge diente das Bauwerk als Gerichtsgefängnis, weshalb er „nach dem wohl am häufigsten vorkommenden Vergehen auch Diebsturm genannt wurde“. Da die Rheinländer einen Spitzbuben auch „Schelm“ nannten, sprachen die Monheimer irgendwann vom Schelmenturm. Aus dem „Schelm“ wurde im allgemeinen Sprachgebrauch der Spaßvogel und in Monheim die Narrenfigur, seit ein paar Jahren begleitet von einem Kinderschelm.