Wochenkolumne : Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Langenfeld Solch einen Einstieg am neuen Arbeitsplatz wünscht sich niemand: Wenige Tage nach Udo Jürkenbecks Amtsantritt als Chef der Stadtwerke und des Verbandswasserweks legte ein Cyberangriff in der Nacht zum 23. Oktober sämtliche Rechner der städtischen Tochterunternehmen lahm.

Dazu bestehe kein Anlass, versicherte Jürkenbeck am gestrigen Freitag auf Anfrage unserer Zeitung. Seit Mittwoch seien alle Rechner wieder hochgefahren. Bei der Überprüfung der hin und her geflossenen Daten seien „keine Auffälligkeiten festgestellt“ worden. Die noch laufenden „forensischen Untersuchungen machten ihn jeden Tag sicherer, dass keine Kundendaten in kriminelle Hände gelangt sind“. Auch Mehrfachabbuchungen für Gas, Wasser und Strom schließe er aus. Und der so genannte Stadtschlüssel für die durch Einkäufe vergünstigten Parkgebühren sei von dem Cyberangriff gar nicht betroffen gewesen.