Stadtgespräch : Dancing Sweethearts tanzen um WM-Titel

Langenfeld Nach vier Medaillen bei der DM fahren die Langenfelder jetzt zur Weltmeisterschaft ins sächsische Riesa.

Veranstaltet wurde die DM vom Tanzverband TAF-Germany in der Hofer Freiheitshall. Begonnen wurde mit Ballett. In den Solokategorien freuten sich die Langenfelder Tänzerinnen über gute Platzierungen. Aber noch größer war die Begeisterung, als das Ergebnis in der Kategorie „Ballett-Gruppe Kinder Master Class“ bekannt gegeben wurde: Gold für die Dancing Sweethearts! Somit sind Mila Hieke, Sofia Cserép, Fiona Krummel, Maria Scheremeta, Julie Hasselbach, Luca Hieke und Pauline Haar Deutsche Meister.

Aber es kam noch besser. In der Kategorie „Showdance Master Class Solo Boys Kinder“ holte Ilias Araz mit seinem Tanz „Crazy Cook“ ebenfalls die Goldmedaille. In der Kategorie „Master Class Solo Girls Kinder“ gewann Fiona Krummel mit ihrer Nummer „Baby June and her Newsboys“ die Bronzemedaille. Sofia Cserép ertanzte überdies einen hervorragenden vierten Platz. Im „Duo Master Class Kinder“ holten sich Fiona Krummel und Ilias Araz zudem die Silbermedaille. Pauline Haar und Mila Hieke belegten in dieser Kategorie den fünften Platz.