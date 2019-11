Sonnenenergie : Experten geben Tipps zu Photovoltaik-Anlagen

Langenfeld Stadt und Verbraucherzentrale bieten drei weitere Info-Abende im Rathaus.

Die Energieberatung von Stadt und Verbraucherzentrale Langefeld bietet drei weitere Info-Abende zum Photovoltaik an: für Donnerstag, 14. November, 17 Uhr, Dienstag, 10. Dezember, 18 Uhr, und Mittwoch, 29. Januar, 18 Uhr, jeweils im Bürgersaal des Rathauses, Konrad-Adenauer-Platz. Als Referenten werden wieder Jens Hecker, städtischer Klimaschutz-Beauftragter, Florian Bublies, Energieberater der Verbraucherzentrale, und Steuerberater Sven Rücker von der ECOVIS KSO Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft in Langenfeld durch das Thema führen. Neben einer allgemeinen Einführung zum Thema Sonnenenergie-Nutzung wird anhand eines Beispiels eine Anlage durchgesprochen. Hierbei geht es um die bedarfsgerechte Auslegung und Installation wie auch um Finanzierung und Renditen. Anmeldung an jens.hecker@langenfeld.de, Telefon 02473 794-5307.