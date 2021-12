Monheimer Kirchenbasar : Monheimer Gemeinde sagt Adventsbasar ab

Monheim Auch der „Kleine Adventsbasar“ der Pfarrgemeinde St. Gereon am dritten Adventswochenende kann Corona bedingt nicht stattfinden. Das teilt Bernd Wehner vom Kirchenvorstand mit.

(og) Auch der „Kleine Adventsbasar“ der Pfarrgemeinde St. Gereon am dritten Adventswochenende kann Corona bedingt nicht stattfinden. Das teilt Bernd Wehner vom Kirchenvorstand mit. Der Mini-Basar mit Selbstbedienung am Seiteneingang von St. Gereon bleibt bestehen.

Das Basarteam von St. Gereon bedauert nicht nur, dass auch in diesem Jahr der große Adventsbasar im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus am ersten Adventswochenende – Corona bedingt – nicht durchgeführt werden konnte. Nun muss auch noch der als Alternative geplante „Kleine Adventsbasar“, der am dritten Adventswochenende, dem 11. und 12. Dezember, zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt, an St. Gereon stattfinden sollte, aufgrund der angespannten Coronasituation ausfallen.