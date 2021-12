Ausleihe ist an bestimmten Tagen möglich : So funktioniert das E-Car-Sharing in der Gemeinde Issum

So funktioniert das E-Car-Sharing in der Gemeinde Issum

Ausleihe ist an bestimmten Tagen möglich

Issum Die Gemeinde Issum verfügt über einen elektrisch betriebenen Kleinwagen. Den können sich zu bestimmten Zeiten alle Bürger ausleihen.

Seit Juli 2020 teilt sich die Gemeinde Issum mit den Issumer Bürgern einen Renault Zoë 50 Intens, der an der Ladesäule auf dem Vogt-von-Belle-Platz bereit steht. Das Fahrzeug wird von den Gemeindemitarbeitern im Dienst gefahren und kann zu festgelegten Zeiten auch von den Bürgern genutzt werden. Ab 16 Uhr dienstags bis donnerstags sowie freitags bis einschließlich montags und auch an Feiertagen kann das Fahrzeug von Issumern ganztägig gefahren werden. In der übrigen Zeit tagsüber steht das Fahrzeug der Verwaltung als Dienstwagen zur Verfügung. Die Gemeinde nutzt das E-Fahrzeug rege für Botenfahrten und auch für den Transport von Corona-Lolli-Tests. Täglich werden die Proben von den Issumer und auch Gelderner Grundschulen abgeholt und zum Labor nach Mönchengladbach gebracht.