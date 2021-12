Unfall in Langenfeld : Schüler bei Unfall schwer verletzt

Langenfeld Schwer verletzt worden ist ein 17-jähriger Schüler am Freitag bei einem Unfall Auf dem Sändchen. Das teilt die Polizei mit.

(og) Das teilt die Polizei mit. Nach Zeugenaussagen soll ein 57-jähriger Mann aus Hamburg gegen 18 Uhr mit seinem PKW auf dem Sändchen in nördliche Richtung gefahren sein. In Höhe des Konrad-Adenauer-Gymnasium habe er links geblinkt, um in eine Parklücke auf der anderen Fahrbahnseite zu fahren. Hinter dem Auto sei ein 17-jähriger Schüler mit einem Kleinkraftrad gefahren, der just in dem Augenblick versuchte, den Skoda zu überholen, als dieser nach links zur Parklücke fuhr. Bei dem Zusammenstoß wird der Jugendliche schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme blieb der Bereich zwischen der Theodor-Heuss- und Turnerstraße gesperrt.