Unfall bei Iserlohn : 42-Jähriger wird auf A46 von Auto erfasst und stirbt

Iserlohn Auf der Autobahn bei Iserlohn hat sich am Mittwochmorgen ein tragischer Unfall ereignet. Ein Mann wurde bei einem Unfall unter einem Auto eingeklemmt. Jede Hilfe kam zu spät.

Bei Iserlohn in Nordrhein-Westfalen ist ein 42-Jähriger auf der Autobahn 46 von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Hemer. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann demnach leblos unter dem Unfallwagen eingeklemmt. Trotz schneller Befreiung konnte nur noch der Tod des 42-Jährigen festgestellt werden.