Einbruch in Lippstadt : Massenhaft Lego durch Loch in Mauer zu Spielwarengeschäft gestohlen

Lippstadt Diebe in Lippstadt hatten es am Wochenende auf ein Spielwarengeschäft abgesehen. Ihre Beute: Tausende Legosteine. Zurück ließen sie nur leere Kartons.

Einbrecher haben am Wochenende massenhaft Legosteine durch ein Loch in der Mauer eines Spielwarengeschäfts in Lippstadt (Kreis Soest) gestohlen. Durch die in die Wand gebrochene Öffnung von knapp einem Meter Durchmesser seien sie in das Ladengeschäft gelangt und hätten die Lego-Sets entwendet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.